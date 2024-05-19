İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar nedeniyle kaza geçirdi. Helikopterde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu belirtilirken kazanın olduğu bölgeden görüntüler geldi. Görüntülerde bölgede yoğun sisin hakim olduğu görüldü. Arama-kurtarma ekiplerinin kaza bölgesine sevki ise hala sürüyor.

19.05.2024 17:15  Güncelleme: 17:22
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, İran'ın Doğu Azerbaycan bölgesinde düştü. Bölgeden gelen görüntülerde yoğun sis dikkat çekti.

REİSİ'NİN HELİKOPTERİ SERT İNİŞ YAPTI

İran Devlet televizyonu, Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı. Reisi'nin bulunduğu helikopterde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu öğrenildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi

YARDIM EKİPLERİ YOLDA

Aktarılana göre yardım ekipleri kazanın yaşandığı başkent Tahran'ın yaklaşık 600 kilometre kuzeybatısındaki Culfa kenti yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. İran İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin zor hava koşulları nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği kaydedildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi

BÖLGEDE SİS HAKİM

Helikopter kazasının olduğu bölgeden de görüntüler geldi. Görüntülerde bölgede yoğun sisin hakim olduğu görüldü. Arama-kurtarma ekiplerinin kaza bölgesine sevki ise hala sürüyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi

"KURTARMA EKİPLERİ HENÜZ BÖLGEYE ULAŞMADI"

İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi, helikopter kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı." ifadelerini kullandı.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi - Son Dakika
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