İran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Mesud Pezeşkiyan Önde Gidiyor

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(TAHRAN) - İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların büyük kısmı sayıldı. Reformist aday Mesud Pezeşkiyanseçimi önde götürüyor.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, 12 milyon 58 binden fazla oy sayıldı. Eski sağlık bakanı ve yarıştaki tek reformist aday Mesud Pezeşkiyan'ın 5 milyonun üzerinde oy alarak az farkla, en yakın rakibi eski nükleer baş müzakereci Said Celili'nin önüne geçtiği aktarılıyor.

Sonuçlara göre, Pezeshkian 5 milyon 354 oy alırken, Celili 4 milyon 875 bin oy aldı. İran seçim merkezi sözcüsü Muhsin İslami'nin de doğruladığı veriler, henüz resmi sonuç niteliği kazanmış değil. Pezeşkiyan'la Celili arasındaki az farkın kapanması halinde ülke 5 Temmuz'da Celili ve Pezeşkiyan arasında ikinci tura gidebilir.

Cumhurbaşkanlığı için yarışan diğer adaylardan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Kalibaf 1 milyon 620 bin oy alırken, eski İçişleri Bakanı Mustafa Pürmuhammedi de 95 bin oy alarak geride kaldı.

Katılım oranının düşüklüğünden oy verme süresi üç kez uzatılmış, yerel saatle sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi gece yarısı saat 24.00'te sona ermişti.

Seçimde 61 milyondan fazla İranlı oy kullanma hakkına sahipken seçimlere katılım oranının yüzde 20 civarında açıklanması bekleniyor.

Çoğunluğun desteğini kazanan Pezeşkiyan kimdir?

Mesud Pezeşkiyan, eşini ve bir çocuğunu trafik kazasında kaybetmesinin ardından üç çocuğunu tek başına büyütmüş bir kalp doktoru.

Batı Azerbaycanlı Muhammed Pezeşkiyan, 20 yıldır milletvekilliği koltuğunda oturuyor, ayrıca 2001-2005 yılları arasında, Muhammed Hatemi döneminde dört yıl boyunca Sağlık Bakanlığı görevini de yürütmüştü. Sağlık Bakanı olarak görev yaptığı dönemde ve kırsal sağlık hizmetlerini iyileştirmeye yönelik adımlara odaklandı. Bir dönem Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin de rektörü olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek reformist aday olan Pezeşkiyan, yine reformist bir duruş sergileyen eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de desteklediği bir isim. Mahsa Amini'nin ölümü sonrası 2022'de gerçekleşen protestolar sırasında hükümeti eleştiren Pezeşkiyan, değişim isteyenlerin umudu haline geldi.

İran'da normal şartlarda seçimlerin gelecek yıl düzenlenmesi bekleniyordu. Ancak ülkenin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta Azerbaycan'dan İran'a dönerken bir helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından erken seçim kararı alındı.