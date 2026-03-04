İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım - Son Dakika
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım

04.03.2026 16:29
İran güçleri Tasnim semalarında ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağını düşürdü. Olay anına ait görüntülerde uçağın düştüğü anda İranlıların tekbir getirerek sevinç çığlıkları attıkları duyuldu.

Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan çatışmalar yeni bir boyut kazandı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından İran da karşılık verdi.

İran güçleri, Tasnim semalarında uçuş yapan ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağını hedef aldı. İtalya merkezli Giornale d'Italia gazetesi tarafından yayımlanan görüntülerde, saldırının ardından ABD savaş uçağının düşürüldüğü görüldü.

TEKBİR GETİRİP SEVİNÇ ÇIĞLIĞI ATTILAR

O anlar bölgede bulunan bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntülerde düşen uçağın geride bıraktığı yoğun duman dikkat çekti. Uçağın düştüğü anda İranlıların tekbir getirerek sevinç çığlıkları attıkları duyuldu.

İSRAİL UÇAĞI DA DÜŞÜRÜLDÜ

Aynı haberde İran güçlerinin Lavasan üzerinde İsrail'e ait bir savaş uçağını da düşürdüğü aktarıldı. Bölgede çatışmalar sürerken saldırıların ardından yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor.

