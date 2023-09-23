İran'da başörtüsü ihlali yapan kadınlara 10 yıl hapis cezası getirecek yasa onaylandı - Son Dakika

İran'da başörtüsü ihlali yapan kadınlara 10 yıl hapis cezası getirecek yasa onaylandı

İran\'da başörtüsü ihlali yapan kadınlara 10 yıl hapis cezası getirecek yasa onaylandı
Son Güncelleme: 23.09.2023 12:05

İran Parlamentosu, başörtüsü kurallarını ihlal eden kadınlara yönelik sert cezaları öngören bir yasa onayladı. Mahsa Amini'nin ölümünün ardından gelen kitlesel protestoların yıl dönümüne yakın bir tarihte kabul edilen bu yasa, kadınlara 10 yıla kadar hapis cezası getirebilecek düzenlemeler içeriyor. Ayrıca, başörtüsünü düzgün takmayan kadınlara ve açık giyinen erkeklere cezalar öngörüyor.

İran Parlamentosu, Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan kitlesel protestoların birinci yıl dönümünden günler sonra, başörtüsü kurallarını ihlal eden kadınlara çok daha sert cezalar getiren sıkı yeni bir yasayı onayladı.

Amini, geçen yıl Eylül ayında ülkenin muhafaza kar giyim kurallarına uymadığı iddiasıyla rejimin ünlü ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Kürt-İranlı bir kadındı.

İran'da başörtüsü ihlali yapan kadınlara 10 yıl hapis cezası getirecek yasa onaylandı

Söz konusu "başörtüsü yasası", üç yıl süreyle yürürlükte olacak. Yasaya göre giyim kurallarını ihlal eden kadınlara 10 yıla kadar hapis cezası getirebilecek çeşitli düzenlemeleri içeriyor.

Başörtüsünü düzgün takmayan kadınlar ve "göğüs altı veya bilek üstü bölgelerini gösteren açık kıyafetler giyen erkekler," yasa ihlali halinde tekrarlayan suçlardan sonra artan cezalar alacaklar.

Yasa ayrıca uyum sağlamayan ünlülere ve işletmelere cezalar öngörüyor.

İslam Cumhuriyeti'nde yasama işlerini denetleyen Koruma Konseyi'nin yasayı onaylaması gerekiyor. Meclis tarafından kabul edilen tüm yasaların yasalaşması için konsey tarafından incelenip onaylanması gerekmektedir.

Yasaya göre "Kamusal yerlerde veya yollarda çıplak veya yarı çıplak görünen veya geleneksel olarak çıplak olarak kabul edilen herhangi bir kişi hemen gözaltına alınır."

Yabancı medya ve hükümetlerle çıplaklık, uygunsuz başörtüsü veya uygunsuz giyim tanıtmak için işbirliği yapanlar, yeni yasa gereği 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Başörtüsünü alaya alan veya hakaret edenler, yasanın öngördüğü bir para cezasına ek olarak iki yıla kadar seyahat yasağı alabilirler.

Bu tartışmalı yasa, birçok insan hakları savunucusu tarafından kınandı.

Uzmanlar, yasanın, geçen yılki kitlesel gösterilere rağmen rejimin başörtüsü konusundaki tavrından geri adım atmayacağı konusunda İranlılara bir uyarı olduğunu söyledi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

İran, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da başörtüsü ihlali yapan kadınlara 10 yıl hapis cezası getirecek yasa onaylandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da başörtüsü ihlali yapan kadınlara 10 yıl hapis cezası getirecek yasa onaylandı - Son Dakika
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