İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia

İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
03.03.2026 14:35
İran'ın Fars eyaletinde 4,3 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası bazı Batılı ve İsrailli uzmanlar bunun olası bir nükleer deneme olabileceği endişesini dile getirirken, iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı.

İran'ın Fars eyaletinin güneyindeki Jirash bölgesinde 10 kilometre derinlikte 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası bazı Batılı ve İsrailli savunma uzmanları, olayın İran tarafından gerçekleştirilen olası bir nükleer deneme olabileceği yönünde endişe dile getirdi.

10 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Yetkililerin paylaştığı verilere göre deprem yerin yaklaşık 10 kilometre altında gerçekleşti. Bölgeden şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

"NÜKLEER DENEME" İDDİASI

Bazı Batılı ve İsrailli savunma uzmanları, depremin özelliklerine dikkat çekerek bunun doğal bir sarsıntı yerine yer altı patlaması kaynaklı olabileceği ihtimalini gündeme taşıdı. Ancak bu yöndeki değerlendirmeler şu aşamada teknik analizlere dayalı yorum niteliği taşıyor.

RESMİ DOĞRULAMA YOK

İran makamları depremin doğal bir sarsıntı olduğunu belirtirken, nükleer deneme iddialarına ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor. Uluslararası gözlem ve sismik verilerin detaylı incelenmesi sonrası daha net bir tablo ortaya çıkması bekleniyor.

Güvenlik, Politika, Deprem, Bilim, Dünya, İran, Son Dakika

14:33
