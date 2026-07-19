İran'da İki Geminin Kaza Yaptığı Açıklandı - Son Dakika
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İran'da İki Geminin Kaza Yaptığı Açıklandı

İran\'da İki Geminin Kaza Yaptığı Açıklandı
19.07.2026 13:42
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İran, Hürmüz Boğazı'nda güvenli rotayı ihlal eden iki geminin kaza yaptığını bildirdi.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda güvenli rotayı ihlal eden 2 geminin kaza yaptığını duyurdu.

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamayı yayımladı. Açıklamada, ABD'nin desteğini aldığı iddia edilen 4 geminin, seyir sistemlerini kapatarak İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı Kontrol Merkezi'nin uyarılarını dikkate almayıp güvenli olmayan bir rotadan geçmeye çalıştığı öne sürüldü. Gemilerden ikisinin kaza yaparak bulundukları noktada durduğu, diğer iki geminin ise güvenli olmayan rotadaki seyirlerini sonlandırarak yön değiştirdiği bildirildi.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen Devrim Muhafızları'nın yetkisinde olduğu kaydedilen açıklamada, "Yalnızca önceden belirlenen ve ilan edilen güvenli rotalar kullanılabilecek. Daha önce duyurulduğu üzere, petrol, doğal gaz ile kimyasal gübre taşıyan hiçbir gemi İran makamlarıyla koordinasyon ve izin olmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapamayacak" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran'da İki Geminin Kaza Yaptığı Açıklandı - Son Dakika

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