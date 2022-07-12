İran'da kadınlar başörtü yasalarına tepki olarak başlarını açıyor - Son Dakika
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İran'da kadınlar başörtü yasalarına tepki olarak başlarını açıyor

12.07.2022 18:17
İran'da kadınlar başörtü yasalarına tepki olarak başlarını açıyor

İran'da çok sayıda kadın ülkede giderek sıkılaştırılan giyim yasalarına tepki olarak hem kapalı hem de kamusal alanlarda başörtüsüz fotoğraflarını ve videolarını paylaşıyor.

İran'da çok sayıda kadın ülkede giderek sıkılaştırılan giyim yasalarına tepki olarak hem kapalı hem de kamusal alanlarda başörtüsüz fotoğraflarını ve videolarını paylaşıyor.

İran'da 1979 İslam Devrimi sonrası yürürlüğe giren Şeriat kanunlarına göre tüm kadınların kamusal alanlarda başörtü takması ve uzun, bol kıyafetler giymesi zorunlu hale getirildi ve başörtü takmayan kadınlara para ve hapis cezası verilmeye başlandı.

Ancak devrimden yıllar sonra hükümet yetkililerinin bu yasayı uygulamakta zorlandığı ve kadınların giyimin ülkenin tümünde eşit şekilde denetlenmediği ifade ediliyor.

Kadın hakları savunucuları yetkililerin bunun üzerine tutumlarını sertleştirmeye karar verdiğini ve başörtü zorunluluğunu uygulamak için yeni yöntemlere başvurduğunu belirtiyor.

Bu yöntemlerden bir tanesi bu yıl ilk defa 12 Temmuz'da düzenlenen 'Tesettür ve İffet' günü. Bu günde kadınların başörtü takma kuralına uymalarını sağlamak amacıyla birtakım etkinlikler yapılıyor. Örneğin İran'ın başkenti Tahran'da bir futbol stadyumunda kadınların başlarını örtmesini teşvik edici bir miting düzenleneceği bildirildi.

Öte yandan İran'daki yargı erki başkanı başörtü karşıtlarına "İslam Cumhuriyeti'nin yeminli düşmanları" diyerek istihbarat servislerinin bu kişilere karşı harekete geçmesini talep etti. Polis yetkilileri ise toplu taşıma servislerinde, devlet kurumlarında ve bankalarda çalışanların başörtüsüz veya başörtüsünü doğru şekilde takmayan kadınlara hizmet vermemesini söyledi.

Kadınlar başörtülerini çıkarmaya karar verdi

Tüm bu baskılara cevaben kadınlar başörtülerini çıkarma eylemi yapmaya karar verdi. Ülkede birçok erkek de bu harekete destek verdi.

İngiltere merkezli İndependent gazetesine konuşan Uluslararası Af Örgütü'nden Allan Hogarth, İran'ın çok uzun süredir giydikleri kıyafetleri seçme haklarını kullanmak isteyen kadınların üzerinde bu şekilde baskı kurduğunu söyledi ve sözlerine devam etti:

"İran'da bu cinsiyetçi kanunlara karşı bir duruş sergileyen cesur kadınlar aldıkları riskin farkındalar. Monireh, Yasaman ve Mojgan adlı üç genç İranlı kadına Tahran'da başörtüsüz bir şekilde metroda kadınlara çiçek dağıttıkları için 30 yıldan daha fazla miktarda hapis cezası verildi. Bu kadınlar İran'daki tüm kadınların giydikleri kıyafetlere karar verme özgürlüğüne sahip olduğu bir gelecek ümit ediyordu."

'Başörtüye hayır'

İranlı ve Amerikalı gazeteci ve kadın hakları savunucusu Masih Alinejad sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İranlı kadınların bu dini rejimi sarsacağını ve başörtülerini çıkarıp 'Başörtüye hayır' ve 'Başı açık yürüyüş' sloganlarıyla sokaklara döküldüğünü" söyledi.

Masih Alinejad, bunu Kadınların Devrimi olarak nitelendirdi, erkeklerin de kadınlara katılacağını ekledi.

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Kaynak: BBC

İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da kadınlar başörtü yasalarına tepki olarak başlarını açıyor - Son Dakika

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