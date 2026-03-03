İran'da yeni dini lideri seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi'nin binası vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da yeni dini lideri seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi'nin binası vuruldu

03.03.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail saldırılarında İran liderini seçme yetkisi olan Uzmanlar Meclisi'nin bir ofisi vuruldu

ABD-İsrail saldırısında, Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İran'ın yeni dini liderini seçme yetkisine sahip olan Uzmanlar Meclisi'nin Kum kentindeki bir binasının hedef alındığını bildirildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İran devlet televizyonu, Uzmanlar Meclisi'nin Kum kentindeki binasına saldırı düzenlendiğini duyurdu. Dün gece de Uzmanlar Meclisi'nin Tahran'daki binasının bulunduğu bölge saldırıların hedefi olmuştu. Her iki binanın de saldırılardan önce tahliye edildiği, bu nedenle can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Yerel medyada yer alan görüntülerde ise binada büyük hasar oluştuğu görüldü.

YETKİSİ "REHBER'İ" SEÇMEK

İran'da ülke liderinin vefatı halinde halefini Uzmanlar Meclisi belirliyor. Anayasaya göre, Uzmanlar Meclisi'nin yetkisi "Rehber'i" seçmek, denetlemek ve gerekli durumda azletmek. Uzmanlar Meclisi, 8 yılda bir doğrudan halk tarafından seçilen 88 din adamından oluşuyor. Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılmak isteyen kişiler de Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayına tabi oluyor.

KISA SÜREDE BELİRLENMESİ BEKLENİYOR

Hamaney'in ölümünün ardından konuşan Uzmanlar Meclisi Üyesi Ali Moalemi, yeni liderin kısa sürede belirleneceğini açıklamıştı. Moalemi, Uzmanlar Meclisi üyelerinin bir sonraki lideri dini kriterler ve kendi takdirleri doğrultusunda, bireysel tercihler ya da siyasi fraksiyonları dikkate almaksızın seçeceklerine dair yeminli olduklarını ifade etmişti. Kamuoyunda endişeye gerek olmadığını kaydeden Moalemi, Meclis'in Hamaney'e benzer niteliklere sahip bir ismi lider olarak belirleyeceğini söylemişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da yeni dini lideri seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi'nin binası vuruldu - Son Dakika

Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok
İran, Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerini daha vurdu İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
Tahran’da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü
Dubai’de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum Dubai'de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum
Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti

18:22
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
17:57
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:29
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 19:28:22. #7.12#
SON DAKİKA: İran'da yeni dini lideri seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi'nin binası vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.