İran'da yeni dini lideri seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi'nin binası vuruldu

ABD-İsrail saldırısında, Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İran'ın yeni dini liderini seçme yetkisine sahip olan Uzmanlar Meclisi'nin Kum kentindeki bir binasının hedef alındığını bildirildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İran devlet televizyonu, Uzmanlar Meclisi'nin Kum kentindeki binasına saldırı düzenlendiğini duyurdu. Dün gece de Uzmanlar Meclisi'nin Tahran'daki binasının bulunduğu bölge saldırıların hedefi olmuştu. Her iki binanın de saldırılardan önce tahliye edildiği, bu nedenle can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Yerel medyada yer alan görüntülerde ise binada büyük hasar oluştuğu görüldü.

YETKİSİ "REHBER'İ" SEÇMEK

İran'da ülke liderinin vefatı halinde halefini Uzmanlar Meclisi belirliyor. Anayasaya göre, Uzmanlar Meclisi'nin yetkisi "Rehber'i" seçmek, denetlemek ve gerekli durumda azletmek. Uzmanlar Meclisi, 8 yılda bir doğrudan halk tarafından seçilen 88 din adamından oluşuyor. Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılmak isteyen kişiler de Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayına tabi oluyor.

KISA SÜREDE BELİRLENMESİ BEKLENİYOR

Hamaney'in ölümünün ardından konuşan Uzmanlar Meclisi Üyesi Ali Moalemi, yeni liderin kısa sürede belirleneceğini açıklamıştı. Moalemi, Uzmanlar Meclisi üyelerinin bir sonraki lideri dini kriterler ve kendi takdirleri doğrultusunda, bireysel tercihler ya da siyasi fraksiyonları dikkate almaksızın seçeceklerine dair yeminli olduklarını ifade etmişti. Kamuoyunda endişeye gerek olmadığını kaydeden Moalemi, Meclis'in Hamaney'e benzer niteliklere sahip bir ismi lider olarak belirleyeceğini söylemişti.