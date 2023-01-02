İran'da yüz yüze eğitime hava kirliliği engeli! Hava kirliliği endeksi, 200'ün üzerinde çıkınca okullar tatil edildi - Son Dakika
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İran'da yüz yüze eğitime hava kirliliği engeli! Hava kirliliği endeksi, 200'ün üzerinde çıkınca okullar tatil edildi

02.01.2023 09:55

İran'ın başkenti Tahran ile Elborz, Kum, Huzistan, İsfahan ve Kazvin eyaletlerinin bazı bölgelerinde hava kirliliği endeksinin 200'ün üzerine çıkması sonucu okullar tatil edildi. alınan karar sonucu eğitim ve öğretim, çevrimiçi yapılacak.

İran'da yüz yüze eğitime hava kirliliği engeli çıktı. Tahran Valiliğinden yapılan açıklamada, başkentin bazı bölgelerinde hava kirliliği endeksinin 200'ün üstüne çıktığı, bunun tüm gruplar için "kötü" olduğu belirtildi.

OKULLAR EĞİTİME UZAKTAN DEVAM EDECEK

Buna göre, Sağlık Bakanlığı'nın teklifi ve Hava Kirliliği Acil Durum Çalışma Grubu'nun onayı ile eyalette, hamileler, 6 yaşından küçük ya da ilkokul çağında çocukları olan anneler ve hastalığı olan ya da hassas grupta yer alan kişiler pazartesi günü uzaktan çalışacak. Okullar da eğitim pazartesi günü çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Diğer yandan Elborz, Kum, İsfahan, Huzistan ve Kazvin eyaletlerinin bir çok bölgesinde üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim çevrim içi yapılacak.

TAHRAN HAVA KİRLİLİĞİNDE İLK 3 ŞEHİR ARASINDA

Eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor. Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor.

Kaynak: AA
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Tahran, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da yüz yüze eğitime hava kirliliği engeli! Hava kirliliği endeksi, 200'ün üzerinde çıkınca okullar tatil edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da yüz yüze eğitime hava kirliliği engeli! Hava kirliliği endeksi, 200'ün üzerinde çıkınca okullar tatil edildi - Son Dakika
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