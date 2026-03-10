İran'daki Okul Saldırısında Tomahawk Füzesi İddiası - Son Dakika
İran'daki Okul Saldırısında Tomahawk Füzesi İddiası

İran'daki Okul Saldırısında Tomahawk Füzesi İddiası
10.03.2026 06:39
İran'daki ilkokulun yanındaki üste yapılan saldırının ABD'ye ait Tomahawk füzesiyle gerçekleştiği tespit edildi.

İran'da 110'u çocuk 168 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan ilkokulun yanındaki askeri üsse isabet eden bir füzenin ABD'ye ait Tomahawk füzesi olduğunu gösteren bir video tespit edildi.

BBC'nin araştırma ve teyit birimi BBC Verify tarafından doğrulanan, İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansı tarafından dün yayınlanan bir videoda, Minab'daki Shajareh Tayebeh ilkokulunun yanındaki İran Devrim Muhafızları (IRGC) üssüne çarpmadan hemen önce bir füze görülüyor.

BBC Verify, uydu görüntüleri, doğrulanmış videolar ve uzman analizleri aracılığıyla, okulun yakınındaki bölgenin bir dizi saldırıya maruz kaldığını .

Bu son videoyu izleyen uzmanlar, Tomahawk füzesinin varlığı ve bölgenin çok sayıda saldırıya maruz kaldığına dair kanıtların, bunun bir ABD operasyonu olduğunu gösterdiğini söylediler.

Uzmanlar, bilindiği kadarıyla ne İsrail'in ne de İran'ın Tomahawk füzelerine sahip olduğunu ekledi.

Bir uzman BBC Verify'e verdiği demeçte bu durumun, tek bir İran füzesinin aynı anda bölgeyi vurarak bu kadar yüksek bir ölü sayısına yol açması senaryosunu da son derece olanaksız hale getireceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump 7 Mart'taki konuşmasında okula yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere verdiği demeçte, "Bunun İran tarafından yapıldığını düşünüyoruz çünkü bildiğiniz gibi mühimmatları çok isabetsiz. Hiçbir şekilde isabetli değiller" dedi.

BBC'nin ABD haber ortağı CBS'e göre, ABD'nin olayla ilgili ön değerlendirmesi, ölümcül saldırının "muhtemelen" ABD tarafından gerçekleştirildiğini, ancak okulun kasıtlı olarak hedef alınmadığını ve hatalı bir şekilde vurulmuş olabileceğini gösteriyor.

İsrail hükümetinden bir kaynak CBS News'e, İsrail'in saldırının arkasında olmadığını ve ordusunun okulun yakınında operasyon yürütmediğini söyledi.

İran, saldırıdan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu.

Ne ABD ne de İsrail bu sorumluluğu kamuoyuna açık bir şekilde kabul etti veya reddetti.

BBC, ABD hükümetinden uzmanların yeni video hakkındaki değerlendirmeleri hakkında yorum yapmasını istedi.

BBC Verify'ın video analizi, İran medyasının Devrim Muhafızları donanmasına ait olduğunu söylediği üssün içindeki bir tıp kliniğinin, görüntülerde yer alan Tomahawk füzesi tarafından vurulmuş olabileceğini gösteriyor.

Klinik okuldan yaklaşık 200 metre uzakta bulunuyor.

Doğrulanmış videoda, Tomahawk füze kadraja girmeden önce okulun yakınında büyük duman bulutları görülüyor. Bu da, videoda görülen füze askeri üssünde patlamadan önce okulun vurulduğunu gösteriyor.

Bu, BBC Verify'ın daha önceki analizine göre, okulun komşu Devrim Muhafızları kompleksindeki diğer binalarla yaklaşık aynı zamanda vurulduğu bilgisiyle örtüşmektedir.

Üç uzman, doğrulanmış videoda görülen mühimmatı ABD Tomahawk füzesi olarak tanımladı.

Mackenzie Intelligence Services'ın kıdemli bir analisti, videoda görülen mühimmatın "son aşamasında bir ABD Tomahawk füzesinin tüm özelliklerini taşıdığını" söyledi.

Tomahawk, denizaltılar, gemiler ve uçaktan fırlatılabilen, uzun menzilli bir seyir füzesi türür ve onlarca yıldır ABD'nin envanterinde yer alıyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış ulusal güvenlik analisti Wes Bryant da bunun bir Tomahawk füzesi olduğunu doğruladı.

Bryant, IRGC kompleksinin tamamına yönelik çok sayıda saldırı kanıtının "kasıtlı ve hassas" bir ABD operasyonu olduğunu gösterdiğini ekledi.

Silahlanma Araştırma Hizmetleri Direktörü N R Jenzen Jones, daha önce BBC Verify'a, İran füzelerinin "nispeten küçük patlayıcı savaş başlıkları" taşıdıkları için okulda görülen büyük patlama hasarına neden olmasının olası olmadığını söylemişti.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine 2 Mart'ta, Tomahawk füzelerinin ABD donanması tarafından İran'a ateşlenen ilk füzeler arasında yer aldığını söyledi.

4 Mart'ta düzenlenen basın toplantısında ABD Savunma Bakanlığı, savaşın ilk 100 saatinde gerçekleştirilen saldırıları gösteren ve Minab bölgesinin hedef alındığını gösteren bir harita yayınladı.

İran'da devam eden internet kesintisi, olayın ayrıntılarını bağımsız olarak doğrulamayı zorlaştırıyor.

Uluslararası gazetecilerin İran'da özgürce haber yapma imkânlarının kısıtlanması, 28 Şubat'ta Minab'da tam olarak ne olduğunu kesin olarak bilmeyi çok zorlaştırıyor.

Son Dakika Dünya İran'daki Okul Saldırısında Tomahawk Füzesi İddiası - Son Dakika

