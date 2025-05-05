İran\'daki Patlama 5 Milyar Dolar Zarar Verdi

İRAN'ın Bender Abbas kentinde 26 Nisan'da meydana gelen patlama nedeniyle 3 ile 5 milyar dolar arasında bir zarar oluştuğu bildirildi.

İran Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı Muhammed Muhsin Sadr, Tahran'da düzenlenen 'Dijital Ekonominin Gelişiminde 5G-AIOT Düzenlemesinin Rolü' konulu etkinliğin açılışında konuştu. Sadr, "Şehid Recai Limanı'ndaki patlama nedeniyle 3 ile 5 milyar dolar arasında bir zarar oluştu. Oysa yeni teknoloji ve veri kullanımıyla bu tür sorunların ortaya çıkması önlenebilirdi" dedi.