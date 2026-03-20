İran'dan ABD ve İsrail'e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil
İran'dan ABD ve İsrail'e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil

İran'dan ABD ve İsrail'e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil
20.03.2026 19:30
İran Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İsrail'e karşı en somut ve kapsamlı tehditlerinden birini dile getirdi. Askeri sözcü Tuğgeneral Abolfazl Şekarchi, düşman kuvvetlerin komutanlarını, pilotlarını ve subaylarını dünya genelindeki rekreasyon alanlarında ve turistik merkezlerde hedef alacaklarını belirtti. Şekarchi, detaylı istihbarat bilgileri olduğunu vurgulayarak 'Hiçbir yer sizin için güvenli olmayacak' dedi.

Tahran yönetimi, ABD ve İsrail yetkililerine yönelik tehditlerini en üst seviyeye çıkardı. Ordu sözcüsü Şekarchi, düşman olarak gördükleri isimleri dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, tatil köylerinden eğlence parklarına kadar akla gelebilecek her yerde avlayacaklarını duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İsrail'e yönelik bugüne kadarki en somut ve kapsamlı tehditlerinden birini savurdu. İran devlet televizyonunda konuşan askeri sözcü Tuğgeneral Abolfazl Şekarchi, düşman kuvvetlerin komutanlarını, pilotlarını ve subaylarını dünya genelindeki rekreasyon alanlarında ve turistik merkezlerde hedef alacaklarını açıkladı.

"HİÇ BİR YER SİZİN İÇİN GÜVENLİ DEĞİL"

Sözcü Şekarchi, yaptığı açıklamada İran'ın elinde detaylı istihbarat bilgileri olduğunu vurgulayarak tehditler savurdu. Şekarchi, "Korkak subaylarınızı, komutanlarınızı, pilotlarınızı ve zalim askerlerinizi adım adım izliyoruz. Bundan böyle, sahip olduğumuz bilgiler ışığında; dünyadaki gezinti yerleri, tatil köyleri ve turistik eğlence merkezleri olmak üzere hiç bir yer sizin için güvenli olmayacak." dedi.

BAHAR TATİLİ DÖNEMİNE DENK GELEN TEHDİT

Tehdidin zamanlaması dikkat ise çekici. ABD'de milyonlarca kişinin seyahat ettiği "Bahar Tatili" (Spring Break) dönemine denk gelen bu açıklama, sivil yoğunluklu alanların birer operasyon sahasına dönüşebileceği sinyalini verdi.

Şekarchi, üst düzey İranlı komutanlara yönelik suikastların "düşmanın acizliği" olduğunu savunurken, bu saldırılara karşılığın artık sınır tanımayacağını belirtti.

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan ABD ve İsrail'e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'dan ABD ve İsrail'e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil - Son Dakika
