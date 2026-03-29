İran\'dan ABD\'ye Güvensizlik Vurgusu

29.03.2026 09:19
İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin vaatlerine rağmen saldırılarla güvensizliğin arttığını belirtti.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e, ABD'nin İran'ın altyapısına saldırmayacağına dair vaatlerine rağmen bu merkezlerin hedef alındığını belirterek, söz konusu çelişkili tutumun İran'ın ABD'ye olan güvensizliğini artırdığını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in saldırılarının ele alındığı görüşmede, İran'a karşı saldırılarda bazı Müslüman ülkelerin topraklarının kullanılmasından büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine karşı saldırılarının 'meşru müdafaa' kapsamında gerçekleştirildiğini, 'Müslüman ülkeleri kardeşleri' olarak gördüklerini aktardı.

Pakistan'a ABD-İsrail'in başlattığı savaşın durdurulması için gösterdiği ara buluculuk çabaları için teşekkür eden Pezeşkiyan, buna rağmen ABD'ye derin güvensizlik duyduklarını Şerif'e iletti. Pezeşkiyan, "İran, nükleer müzakereler sırasında diyalog ve diplomasi ortamında iki kez askeri saldırıya uğradı. Şimdi Amerikalı yetkililerin ekonomik ve enerji altyapısına saldırmayacaklarına dair iddialarına ve vaatlerine rağmen, bu merkezlerin hedef alındığına şahit oluyoruz. Bu çelişkili söylem ve davranış, İran'ın saldırgan Amerika'ya olan güvensizliğinin daha da artmasına yol açmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Antalya’da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı Antalya'da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı

08:49
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor Kara operasyonu haftalarca sürebilir
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir
08:32
Robert De Niro: Trump’ın derhal görevden alınması gerekiyor
Robert De Niro: Trump'ın derhal görevden alınması gerekiyor
08:24
Türkiye’de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
08:20
Kim’den ABD’yi tedirgin eden hamle
Kim'den ABD'yi tedirgin eden hamle
07:58
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
07:37
İsrail’in İran planını Türkiye çökertti Erdoğan’dan Trump’a “Vururuz“ resti
İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a "Vururuz" resti
