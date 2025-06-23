İran\'dan ABD\'ye sert tehdit: 50 bin askerinizi tabutla geri göndereceğiz

İran'a yakınlığıyla bilinen bir devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'da rejim değişikliği çağrısı yapmasına karşılık, Amerika'ya çok sert bir tehdit yöneltildi.

Televizyon sunucusu Mehdi Khanalizadeh, "Trump, askerlerinin kanını dökmeyi seçti" diyerek, ABD Başkanı'nın 50 bin Amerikan askerinin tabutla Washington'a geri gönderilmesini göze aldığını söyledi.

Bu tehdit, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından geldi. İran yetkilileri, bu saldırıların ciddi sonuçları olacağını belirterek, İsrail'le yaşanan savaşta doğrudan yer alırlarsa hedef listelerinin genişleyeceğini vurguladı.

Öte yandan, Trump dün gece Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, İran'daki tüm nükleer tesislerin büyük oranda yok edildiğini ve saldırıların özellikle yer altındaki bölgelere ciddi zarar verdiğini söyledi. Uydu görüntülerine dayandığını belirttiği açıklamasında, İran'da rejim değişikliğini savundu.

İran medyası, bugün İsrail'in Fordow'daki nükleer tesise yeni bir saldırı düzenlediğini bildirdi. İsrail kaynaklarına göre, hedef alınan nokta tesise giden ana yoldu.

Ayrıca, İsrail'in başkent Tahran'a "eşi benzeri görülmemiş bir güçle" hava saldırıları düzenlediği aktarıldı. Bu saldırılarda Cumhuriyet Muhafızları'na ait bir askeri karargâh vuruldu ve yüzlerce elit asker ile istihbarat görevlisinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Tahran semalarında yükselen dev duman bulutları, saldırının boyutunu gözler önüne serdi.