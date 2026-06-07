İran\'dan ABD\'ye Sert Tepki

İRAN Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin bölgeyi yeniden çatışma ortamına sürüklediğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin, İran ile yapılan ateşkesi ihlal ederek Orta Doğu'yu risklerle karşı karşıya bıraktığı belirtildi. Washington'ın bölgeyi yeniden çatışma ortamına sürüklediği kaydedilerek, bölge ülkelerine İran'a yönelik saldırgan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ABD'ye kendi topraklarını veya tesislerini kullandırmaktan kaçınmaları çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Bu hukuka aykırı eylemlerin sonuçlarının ve her türlü olası tırmanmanın sorumluluğu ABD hükümetine ait olacaktır. İran egemenliği ile ulusal çıkarlarını mevcut tüm imkan ve kabiliyetlerini kullanarak savunacaktır" ifadelerine yer verildi.