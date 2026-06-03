İran'dan ABD'ye Suçlama Yanıtı - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Suçlama Yanıtı

İran\'dan ABD\'ye Suçlama Yanıtı
03.06.2026 12:53
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İran, ABD'li yetkililerin suikast iddialarını reddetti, savaş suçlarını hatırlattı.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bir İranlının ABD Başkanı Donald Trump'a suikast planladığı yönündeki iddiasını reddederek, "Her suçlama bir itiraftır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Kongre'deki konuşmasında bir İran ajanının, ABD Başkanı Donald Trump dahil üst düzey Amerikalı siyasilere suikast planlamaktan mahkum edildiğine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. ABD'nin İran ile savaş sırasında Minab ve Lamerd kentlerinde sivillere karşı düzenlediği saldırılara değinen Bekayi, "Mağdur rolü oynamak, İran milletine karşı işlediğiniz korkunç savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçlarınızı aklamaz. Her suçlama bir itiraftır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan ABD'ye Suçlama Yanıtı - Son Dakika

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