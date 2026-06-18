İran'dan ABD'ye Uyarı - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Uyarı

İran\'dan ABD\'ye Uyarı
18.06.2026 12:37
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD yükümlülüklerini yerine getirmezse adım atmayacaklarını duyurdu.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "ABD yükümlülüklerini yerine getirmezse, biz de herhangi bir adım atmayacağız" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD ile varılan mutabakata ilişkin değerlendirmede bulundu. Hürmüz Boğazı'nda uluslararası hukuk ve denizcilik kurallarına aykırı bir tutum sergilemeyeceklerini belirten Kalibaf, "Biz uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edeceğiz. Uluslararası hukuka göre boğazlara kıyısı bulunan ülkelerin hem hakları hem de yükümlülükleri vardır. Bu haklardan biri de sundukları hizmetler karşılığında diğer ülkelerin ücret ödemesidir. Savaşın ortasında bir paylaşım yapmış ve 'Hürmüz Boğazı artık asla eski koşullarına dönmeyecek' demiştim. Bugün de aynı görüşteyim" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, mutabakatın imzalanmasına rağmen ABD yönetimine yönelik güvensizliğin sürdüğünü kaydederek, "Nihai bir anlaşmaya varılsa ve hatta bu anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylansa bile yine de güvenilir değildir" açıklamasını yaptı.

Mutabakat metninde İran'a ödenecek 300 milyar dolar savaş tazminatının 'yeniden imar ve ekonomik kalkınma' ifadeleriyle yer aldığını söyleyen Kalibaf, "Mutabakat metninde üstlendiğimiz her yükümlülük, 'adım karşılığında adım' ilkesi temelinde kabul edilmiştir. 13'üncü madde de tam olarak bu esasa göre düzenlenmiştir. Buna göre, ABD yükümlülüklerini yerine getirmezse, biz de herhangi bir adım atmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Meclis Başkanı, Hürmüz Boğazı, Diplomasi, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan ABD'ye Uyarı - Son Dakika

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