İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak - Son Dakika
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İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak

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İsrail'e İHA ve balistik füze saldırısı başlatan İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı geldi. İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani yapığı açıklamada, ''İsrail'in İran'a saldırması için hava sahasını ya da topraklarını İsrail'e açan her ülke bizim kesin cevabımızı alacaktır'' ifadelerini kullandı.

14.04.2024 01:13  Güncelleme: 01:17
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Bölge ülkelerini İsrail konusunda uyaran İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani yaptığı açıklamada, "İsrail'in İran'a saldırması için hava sahasını ya da topraklarını İsrail'e açan her ülke bizim kesin cevabımızı alacaktır" dedi.

İRAN İSRAİL'E İHA VE BALİSTİK FÜZE SALDIRISI BAŞLATTI

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran büyükelçiliğini vurması bölgeyi yeni bir savaşın eşiğine getirdi. Misilleme işçin harekete geçen İran, İsrail'e İHA ve balistik füze saldırısı başlattı.

"TOPRAKLARINI İSRAİL'E AÇAN HER ÜLKE BİZİM KESİN CEVABIMIZI ALACAKTIR"

Diken üstünde olan bölgede gelişmeler endişeyle takip edilirken, İran'dan yeni bir açıklama daha geldi. İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani bölge ülkelerine gözdağı vererek İsrail konusunda uyardı. Aştiyani, "İsrail'in İran'a saldırması için hava sahasını ya da topraklarını İsrail'e açan her ülke bizim kesin cevabımızı alacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'dan bölge ülkelerine gözdağı: İran'a saldırması için İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar cevabımızı alacak
İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani

NE OLDU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İRAN, MİSİLLEME YAPACAĞINI DUYURMUŞTU

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

İran\'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail\'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak

İsrail, İran, Dış Politika, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Gülay Güneş: helal be gözüme girdiniz iran 423 50 Yanıtla Gülay Güneş: şu beğenmeyenler hiiiç umrumda değilsiniz ;) 114 30 Osman Koç: Ama beğenmeyenler için yorum yapmışsın arkadaş (bu arada ben beğendim) ;) 17 7
  • Özgur Menekşe: dualarimiz iran icin 383 31 Yanıtla
  • Ali Arslan: İran ;"bizim için konu kapandı " Bu akşam bir İran tiyatrosu daha izledik. Hiçbir ne dron ne balistik füze İsrail'e düşmedi İran'ın bu riyakarligi artık herkes tarafından biliniyor,işin ilginç yanı hiç utanmiyorlarda, tüm bunları görünce,sonra şöyle diyorum. Ulan harbiden ne mutlu Türküm diyene be. 173 60 Yanıtla
  • Bathilda Töton: İran çok yanlış yaptı etrafı NATO askerleriyle kaplı bu dmek oluyor 90 milyon. İran'ı ölüme atii 19 161 Yanıtla Mevlut Emre: Binlerce mazlum orda öldü bütün müslümanlar seyreti yaşasan nolacak onun hesabı verilmeyecekmi 256 4 Bathilda Töton: Evet haklısın ama düşünsene etrafımda yüzlerce NATO üst askerleri var üstünde ambargo var en ufak harekete milyonlarca yaşadığı şehirlerlere bomba yağıyor ve İsrail de hava savunması olduğu için 1 tane insan olmuyor ama İran'da yuzlerce binlerce insan ölüyor sence İran bu tuzağa düşer mi ,? 18 2
  • Gencay Ozcetin: Gazanız mübarek olsun yanınızdayız 139 29 Yanıtla
  • tekin demir demir: vazgeçtiler ve gozdagi verdiler çekildiler. savas baslamadan bitti gecmis olsun. iran in yemedi pacasi 82 42 Yanıtla
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