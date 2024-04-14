Bölge ülkelerini İsrail konusunda uyaran İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani yaptığı açıklamada, "İsrail'in İran'a saldırması için hava sahasını ya da topraklarını İsrail'e açan her ülke bizim kesin cevabımızı alacaktır" dedi.
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran büyükelçiliğini vurması bölgeyi yeni bir savaşın eşiğine getirdi. Misilleme işçin harekete geçen İran, İsrail'e İHA ve balistik füze saldırısı başlattı.
Diken üstünde olan bölgede gelişmeler endişeyle takip edilirken, İran'dan yeni bir açıklama daha geldi. İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani bölge ülkelerine gözdağı vererek İsrail konusunda uyardı. Aştiyani, "İsrail'in İran'a saldırması için hava sahasını ya da topraklarını İsrail'e açan her ülke bizim kesin cevabımızı alacaktır." ifadelerini kullandı.
İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Dünya › İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak - Son Dakika
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