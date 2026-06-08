İran\'dan Diplomasi ve Savunma Vurgusu

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Diplomasi ve savunma, ulusal gücün iki kanadı. Ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, önceliklerinin ulusal güvenlik ve halkın huzuru olduğunu bildirdi. İran milletinin haklarını kararlılıkla savunacaklarını ve hiçbir tehdit karşısında geri adım atmayacaklarını belirten Pezeşkiyan, "Diplomasi ve savunma, ulusal gücün iki kanadı. Ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle, birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır" ifadelerini kullandı.