İran'dan Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Hürmüz Boğazı Açıklaması

İran\'dan Hürmüz Boğazı Açıklaması
23.03.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, saldırılara katılmamış ülke gemilerine Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni verecek.

İRAN Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırılara katılmamış olan ülkelere ait gemilerin 'Tahran'ın koordinasyonuyla Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini' duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ve ABD ile bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceği bildirildi. Açıklamada, İran'a yönelik saldırılara katılmamış ülkelere ait gemilerin 'yetkili makamların koordinasyonuyla Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceği' belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nda oluşabilecek güvenlik risklerinden ABD ve İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, bölgede kalıcı güvenliğin sağlanması için askeri saldırıların sonlandırılması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Hürmüz Boğazı, Diplomasi, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 10:02:23. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'dan Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.