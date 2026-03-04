İran\'dan Hürmüz Boğazı\'nda Petrol Tankerlerine Saldırı

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda 'geçiş yasağı' ilan etmesinin ardından uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankerini vurduğunu bildirdi.

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırdığı haberde, Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı yönündeki uyarılara rağmen, bu uyarıları dikkate almadan Boğaz'dan geçmeye çalışan 10'dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla vurularak kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.