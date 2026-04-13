İran\'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, "Yapılacak herhangi bir yanlış hamle düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek" açıklamasında bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde bir insansız hava aracının (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde gözlem yaptığı görüldü. Açıklamada ise "Tüm trafik, silahlı kuvvetlerin kontrolü altında. Yapılacak herhangi bir yanlış hamle, düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek" ifadeleri kullanıldı.