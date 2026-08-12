İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı - Son Dakika
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İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı

İran\'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
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İran, ABD mevcut tutumunu değiştirmezse Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını açıkladı.

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Washington yönetiminin İran'ın öne sürdüğü şartları kabul etmemesi durumunda Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bildirdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Çin'in Tahran Büyükelçisi Zong Peiwu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Rızai görüşmede, ABD'nin mevcut tutumunu değiştirmediği ve Tahran'ın taleplerini yerine getirmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını dile getirdi. ABD'nin İran'a yönelik savaşı bitirmesi ve dondurulmuş mal varlıklarını serbest bırakması gerektiğini vurgulayan Rızai, Lübnan ve Gazze başta olmak üzere bölgedeki çatışmaların da sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Rızai, Tahran yönetiminin diğer taleplerinin de ara bulucular vasıtasıyla ABD tarafına iletildiğini aktardı.

Rızai ayrıca, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahına dair yapılabilecek olası bir anlaşmanın, boğazın kapatılması konusundan bağımsız olarak ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı - Son Dakika

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