İRAN'ın, İsrail'in Beyt Şemeş kentine saldırı düzenlediği bildirildi.
İsrail basını, İran'a ait bir balistik füzenin İsrail'in Beyt Şemeş kentine isabet ettiğini duyurdu. Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail genelinde siren seslerinin yükseldiği ve kırmızı alarm verildiği aktarıldı.
İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı
