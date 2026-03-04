İran'dan İsrail'e sert uyarı: İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan İsrail'e sert uyarı: İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur

İran\'dan İsrail\'e sert uyarı: İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
04.03.2026 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail'in Lübnan'daki İran Büyükelçiliği'ni hedef alması durumunda sert karşılık vereceklerini ifade etti. İsrail'in bu tür bir saldırı gerçekleştirmesi durumunda İran'ın karşılık vereceğini vurgulayan Şikarçi, bu durumda dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerinin 'meşru hedef' olarak görülebileceğini belirtti.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail'in Lübnan'daki İran Büyükelçiliği'ni hedef alması halinde sert karşılık vereceklerini açıkladı. Şikarçi, böyle bir saldırı durumunda dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerinin "meşru hedef" olarak görülebileceğini söyledi.

"ŞİMDİYE KADAR HERHANGİ BİR ADIM ATMADIK"

İranlı yetkili, İsrail'in İran'ın Lübnan'daki büyükelçiliğini hedef alabileceği yönünde tehditlerde bulunduğunu belirterek, buna rağmen Tahran yönetiminin şimdiye kadar diplomatik misyonlara yönelik herhangi bir adım atmadığını ifade etti.

Şikarçi, "Şimdiye kadar sahip olduğumuz imkanlara rağmen ve diğer ülkelerin durumunu da gözeterek dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini tehdit etme yönünde herhangi bir adım atmadık" dedi.

"SALDIRI OLURSA KARŞILIK VERİLİR"

İsrail'in böyle bir saldırı gerçekleştirmesi halinde İran'ın karşılık vereceğini vurgulayan Şikarçi, "Eğer İsrail Lübnan'daki büyükelçiliğimize saldırırsa, dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini meşru hedef olarak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Şikarçi ayrıca İran'ın İsrail ve ABD'ye karşı mücadelede kararlı olduğunu dile getirdi.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'DAKİ İRANLILARA UYARI

Öte yandan İsrail ordusu dün Lübnan'da bulunduğu belirtilen İranlı yetkililere yönelik açık bir uyarı yayımlamış vesöz konusu kişilerin 24 saat içinde Lübnan'ı terk etmeleri istenmişti.

Açıklamada, Lübnan'ı terk etmeyen İranlı yetkililerin doğrudan hedef alınabileceği belirtilirken, söz konusu uyarının diplomatik misyonları kapsayıp kapsamadığına ilişkin net bir bilgi verilmemişti.

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan İsrail'e sert uyarı: İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur - Son Dakika

İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
Zorlu maç öncesi Sarina Wiegman’dan açıklama: Türkiye bize güvenlik teminatı verdi Zorlu maç öncesi Sarina Wiegman'dan açıklama: Türkiye bize güvenlik teminatı verdi
ABD’de İran alarmı: Uyuyan hücreler için çalışıyoruz ABD'de İran alarmı: Uyuyan hücreler için çalışıyoruz
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Beşiktaş Kulübü, 123. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı Beşiktaş Kulübü, 123. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı

19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
19:01
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
18:31
Türkiye’ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs’ta bir üstü
Türkiye'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs'ta bir üstü
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
17:44
Uydu görüntüleri yayınlandı: 5 gündür İran’a saldıran İsrail ve ABD’ye büyük şok
Uydu görüntüleri yayınlandı: 5 gündür İran'a saldıran İsrail ve ABD'ye büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 20:02:44. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e sert uyarı: İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.