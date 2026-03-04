İran\'dan İsrail\'e sert uyarı: İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail'in Lübnan'daki İran Büyükelçiliği'ni hedef alması halinde sert karşılık vereceklerini açıkladı. Şikarçi, böyle bir saldırı durumunda dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerinin "meşru hedef" olarak görülebileceğini söyledi.

"ŞİMDİYE KADAR HERHANGİ BİR ADIM ATMADIK"

İranlı yetkili, İsrail'in İran'ın Lübnan'daki büyükelçiliğini hedef alabileceği yönünde tehditlerde bulunduğunu belirterek, buna rağmen Tahran yönetiminin şimdiye kadar diplomatik misyonlara yönelik herhangi bir adım atmadığını ifade etti.

Şikarçi, "Şimdiye kadar sahip olduğumuz imkanlara rağmen ve diğer ülkelerin durumunu da gözeterek dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini tehdit etme yönünde herhangi bir adım atmadık" dedi.

"SALDIRI OLURSA KARŞILIK VERİLİR"

İsrail'in böyle bir saldırı gerçekleştirmesi halinde İran'ın karşılık vereceğini vurgulayan Şikarçi, "Eğer İsrail Lübnan'daki büyükelçiliğimize saldırırsa, dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini meşru hedef olarak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Şikarçi ayrıca İran'ın İsrail ve ABD'ye karşı mücadelede kararlı olduğunu dile getirdi.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'DAKİ İRANLILARA UYARI

Öte yandan İsrail ordusu dün Lübnan'da bulunduğu belirtilen İranlı yetkililere yönelik açık bir uyarı yayımlamış vesöz konusu kişilerin 24 saat içinde Lübnan'ı terk etmeleri istenmişti.

Açıklamada, Lübnan'ı terk etmeyen İranlı yetkililerin doğrudan hedef alınabileceği belirtilirken, söz konusu uyarının diplomatik misyonları kapsayıp kapsamadığına ilişkin net bir bilgi verilmemişti.