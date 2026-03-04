İran\'dan Komşu Ülkelere Saygı Vurgusu

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyuyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı. Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.