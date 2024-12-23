İran'dan Suriye Açıklaması: Yönetimle Bağlantımız Yok - Son Dakika
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İran'dan Suriye Açıklaması: Yönetimle Bağlantımız Yok

İran\'dan Suriye Açıklaması: Yönetimle Bağlantımız Yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Suriye'deki mevcut yönetimle doğrudan bir bağlantılarının olmadığını, ülkeye müdahale ettikleri dönemde yalnızca terörizmle mücadele amacı güttüklerini belirtti.

23.12.2024 12:57  Güncelleme: 12:58
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İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Suriye'deki mevcut yönetimle doğrudan bir bağlantılarının olmadığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu. Bekayi, İran'ın önceden Suriye'ye müdahalesinin terörizmle mücadele amacıyla olduğunu belirterek, "Geçmişte bazı gruplarla iletişimdeydik. Fakat, Suriye'deki mevcut yönetimle doğrudan bir bağlantımız bulunmamaktadır" dedi.

Bekayi, Türkiye ile Suriye konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını kaydederek, "Bölge ve Suriye'deki gelişmelere dahil olan her aktör ve taraf, olaylara ilişkin kendi özel anlatılarına sahip. Ancak, bu anlatıların tamamı bizim tarafımızdan kabul edilmek zorunda değildir" ifadelerini kullandı.

Suriye'de hiçbir İran vatandaşının bulunmadığını aktaran Bekayi, "Suriye'deki belirsizlik nedeniyle vatandaşlarımızın Suriye'ye gitmesini tavsiye etmiyoruz. Diplomat ve askeri danışmanlarımız Suriye'den çıktı. Şu an Suriye'de İran vatandaşı bulunduğunu sanmıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran'dan Suriye Açıklaması: Yönetimle Bağlantımız Yok - Son Dakika

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