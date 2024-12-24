İran\'dan Suriye Uçuşlarına 22 Ocak\'a Kadar Yasağı

Dünya

İRAN, Suriye uçuşlarının 22 Ocak'a kadar askıya alındığını duyurdu.

İran Sivil Havacılık Teşkilat Başkanı Hüseyin Purferzane, İran ile Suriye arasında gerçekleşecek uçuşlara ilişkin açıklama yaptı. Purferzane, "Bir ülkeye uçmak için, varış ülkesinin giriş izni vermesi gerekiyor. Şu anda Suriye'ye uçuşlar 22 Ocak'a ve yılbaşı tatili sonrasına kadar gerçekleşmeyecek ancak Lübnan'a yönelik herhangi bir uçuş yasağı bulunmuyor" ifadesini kullandı.