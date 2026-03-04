İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor - Son Dakika
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor

İran\'dan Suudi Arabistan\'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
04.03.2026 07:02
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol sevkiyatı durma noktasına gelirken Suudi Arabistan'ın ihracatı ciddi şekilde aksadı; ülkedeki petrol depolama kapasitesi hızla azalmaya başladı.

Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin fiilen durması, küresel enerji piyasalarında ciddi endişe yarattı. Dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olan boğazın kapanması, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını doğrudan etkilerken ülkenin depolama kapasitesinin hızla azalmasına yol açtı.

Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatının büyük ölçüde durmasıyla birlikte Suudi Arabistan'ın günlük ihracat akışı ciddi şekilde yavaşladı. Petrol tankerlerinin bölgeden çıkış yapamaması nedeniyle ülke içinde depolanan ham petrol miktarı hızla artarken enerji sektöründe kapasite sorunu gündeme geldi.

BÜYÜK KRİZ KAPIDA

Enerji piyasası uzmanları, Suudi Arabistan'ın dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olmasına rağmen ihracatın kesintiye uğraması durumunda depolama altyapısının kısa sürede boşalabileceğine dikkat çekiyor. Bu durumun üretimde geçici kesintilere yol açabileceği ve küresel petrol fiyatlarında yeni dalgalanmaları tetikleyebileceği değerlendiriliyor.

KÖRFEZ'DEKİ DİĞER ÜLKELERİ DE ETKİLİYOR

Öte yandan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. Boğazdaki aksamanın sadece Suudi Arabistan'ı değil, Körfez'deki diğer petrol üreticisi ülkeleri de doğrudan etkilediği ifade ediliyor.

Uluslararası enerji piyasaları gelişmeleri yakından takip ederken, bölgede yaşanan gerilimin uzaması halinde küresel petrol arzında ciddi sorunların ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, boğazın uzun süre kapalı kalmasının dünya ekonomisi üzerinde zincirleme etkiler yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor - Son Dakika

