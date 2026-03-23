İran'dan Trump'a Cevap: Müzakere Yok - Son Dakika
İran'dan Trump'a Cevap: Müzakere Yok

İran\'dan Trump\'a Cevap: Müzakere Yok
23.03.2026 20:49
İran, ABD ile müzakere yapılmadığını, mesaj alışverişinin dışında bir durum olmadığını belirtti.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakere yapıldığını söylemesinin ardından 'ABD ile müzakere yapılmadı' açıklamasında bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere yapıldığına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Kalibaf paylaşımında, "İran halkı, saldırganların tam ve pişmanlık duyacakları şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Tüm İranlı yetkililer, bu hedefe ulaşılıncaya kadar liderlerinin ve halkının arkasında dimdik duracaklardır. ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı ve sahte haberler, finans ile petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine saplandığı bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor" ifadelerine yer verdi.

İran basını ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin, ABD ile aracılar vasıtasıyla mesaj alışverişi olduğunu fakat müzakere yapılmadığını duyurdu. Bekayi, "ABD'nin savaşın sora erdirilmesi için müzakerelerde bulunmak üzere bazı dost ülkeler aracılığıyla gönderdiği mesajları aldık. Buna, ülkenin duruşuna göre uygun cevaplar verildi. Verdiğimiz cevapta İran'ın hayati altyapısına yönelik her türlü saldırının vahim sonuçlarıyla ilgili gerekli uyarılar yapıldı. Savaşın başladığı günden bu yana ABD ile hiçbir şekilde müzakere yapılmadı. İran'ın savaşın sona erdirilmesi ile ilgili şartları ve Hürmüz Boğazı'yla ilgili tavrı hiç değişmedi" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İran'dan Trump'a Cevap: Müzakere Yok - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'dan Trump'a Cevap: Müzakere Yok - Son Dakika
