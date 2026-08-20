İran'dan Trump'a Tepki - Son Dakika
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İran'dan Trump'a Tepki

İran\'dan Trump\'a Tepki
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Trump'ın ekonomik savaş açıklamalarını ABD'nin borç krizini gizleme çabası olarak eleştirdi.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik ilan ettiği 'ekonomik savaş' söylemini eleştirerek, bu açıklamanın ABD'nin rekor seviyedeki borç krizini gizleme çabası olduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı uygulamayı planladığı geniş kapsamlı ekonomik yaptırım açıklamalarına yanıt verdi. Washington yönetiminin izlediği politikalara tepki gösteren Arakçi, "Sözde 'ekonomik savaş', Amerika'nın kendi krizinden, yani eşi benzeri görülmemiş borç ve hızla artan faiz maliyetlerinden dikkatleri başka yöne çekme çabasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Başarısız politikalarda ısrar etmenin sadece daha fazla yenilgi getireceğini belirten Arakçi, "Başarısız politikalarda ısrar etmek yalnızca daha fazla yenilgi ve İran halkının düşmanlığını getirecektir. ABD'nin ekonomik terörizmi, küresel ekonomiyi ve dünya çapındaki egemenliği tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Arakçi, paylaşımında ABD ulusal borcunun 40 trilyon dolar eşiğini aştığına ve Trump politikalarının borç yükünü artırdığına dikkat çeken uluslararası basına ait haber görsellerine de yer verdi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan Trump'a Tepki - Son Dakika

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