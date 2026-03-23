İran'dan Trump'a Yanıt: Birlik ve Direnç
İran'dan Trump'a Yanıt: Birlik ve Direnç

İran\'dan Trump\'a Yanıt: Birlik ve Direnç
23.03.2026 09:29
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Trump'ın tehditlerine karşı halkın birleştiğini belirtti.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'ı haritadan silme' açıklamasına yönelik değerlendirmesinde, "Tehditler ve terör İran halkını daha da birleştiriyor" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'ı haritadan silme' açıklamasına sanal medya hesabından cevap verdi. Pezeşkiyan, "İran'ı haritadan silme yanılsaması, tarih yazan bir milletin iradesi karşısındaki çaresizliği ve acizliği gösteriyor. Tehditler ve terör İran halkını daha da birleştiriyor" dedi.

Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılmasıyla ilgili ise "Hürmüz Boğazı, İran topraklarına saldıranlar hariç tüm ülkelerin gemilerine açıktır. Tehditlere sahada perişan edici şekilde yanıt vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
Altın fiyatları tepetaklak! İşte uzmanların işaret ettiği seviye
ABD'de yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum
Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz
