İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri Hayatını Kaybetti

30.03.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Rıza Tengsiri, ABD-İsrail saldırısında öldü, İran bu durumu 4 gün sonra doğruladı.

DEVRİM Muhafızları, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısında Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, İsrail'in hava saldırısında yaşamını yitirdi.

İsrail Savunma Bakanlığı, Tengsiri'nin öldüğünü 26 Mart'ta duyurdu. İranlı yetkililer, 4 gün sonra Tengsiri'nin ölümünü doğruladı.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
Erzurum’da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü
Bakan Çiftçi’den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil Bakan Çiftçi'den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı

11:30
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
11:30
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor Milli futbolcu formayı giyecek
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor! Milli futbolcu formayı giyecek
11:26
İstanbul’daki zincirleme kazada mucize Şehit polis hayata döndü
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
11:11
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
11:04
Etimesgut Belediyesi’ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk açıklama
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
10:31
ABD, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
ABD, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 11:50:59. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.