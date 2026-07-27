İran Diplomasi Vurgusu Yapıyor

İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, "Gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla diplomasiye ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin barışçıl geçişinin sağlanması ilkesine bağlıyız" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Güneydoğu Asya Dostluk ve İşbirliği Antlaşması toplantısında konuştu. Tahran yönetiminin gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla diplomasiye bağlı kaldığını söyleyen Hatibzade, ülkesinin gerçek diplomasiye, adil diyaloğa ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin barışçıl geçişinin sağlanması ilkesine bağlı olduğunu, hiçbir koşulda ABD'nin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinde hakimiyet kurmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

Hatibzade, İran'ın ulusal güvenliği konusunda taviz vermeyeceğini kaydederek, "Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca meşru müdafaa hakkına sahibiz. Ülkemize yönelik tehditlerin kaynağına karşı uluslararası hukuk çerçevesinde savunma tedbirleri alma hakkını kullanacağız" açıklamasında bulundu.