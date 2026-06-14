İran: Direniş İsrail'i Durdurdu - Son Dakika
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İran: Direniş İsrail'i Durdurdu

İran: Direniş İsrail\'i Durdurdu
14.06.2026 13:16
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Cumhurbaşkanı Pezeşkian, İran halkının birlik ve direnişi sayesinde İsrail'in hedeflerine ulaşamadığını söyledi.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian, İsrail'in geçen yıl başlattığı 12 günlük savaşın birinci yıl dönümünü anma mesajında, "İran halkının birlik ve direnişi sayesinde İsrail stratejik hedeflerine ulaşamadı" dedi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, geçen yıl İsrail tarafından başlatılan 12 günlük savaşın yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştığını duyurdu. İran halkının 'birlik ve dayanıklılığını' öven Pezeşkiyan, çatışmayı 'ulusal dayanışmanın bir sembolü' olarak nitelendirdi ve savaş sırasında hayatını kaybedenleri andı.

Pezeşkiyan, İsrail hükümetinin üst düzey askeri isimler ile stratejik tesislere yönelik saldırılarının İran halkını zayıflatacağı ve ülkeyi istikrarsızlaştıracağı yönünde yanlış hesap yaptığını bildirdi. Pezeşkiyan, "İran halkının gösterdiği birlik ve direniş, merhum lider Ali Hamaney ile silahlı kuvvetlerin hazırlığı sayesinde İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engelledi ve ateşkesi kabul etmek zorunda bıraktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran: Direniş İsrail'i Durdurdu - Son Dakika

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