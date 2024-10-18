İran Dışişleri Bakanı Arakçi\'den Yahya Sinvar mesajı

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İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yahya Sinwar ölümden korkmadı ve Gazze'de şehitliği aradı. Savaş alanında sonuna kadar cesurca mücadele etti" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ordusu tarafından dün öldürüldüğü açıklanan Hamas lideri Yahya Sinvar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yahya Sinwar ölümden korkmadı ve Gazze'de şehitliği aradı. Savaş alanında sonuna kadar cesurca mücadele etti. Son resminde güzel bir şekilde tasvir edilen kaderi, Filistinli olsun olmasın, bölgedeki direniş savaşçıları için caydırıcı değil, ilham kaynağıdır.

Biz ve dünyanın dört bir yanındaki sayısız kişi, Filistin halkının özgürlüğü için verdiği özverili mücadeleyi selamlıyoruz. Şehitler sonsuza kadar yaşar ve Filistin'in işgalden kurtuluş davası her zamankinden daha canlıdır" ifadelerini kullandı.