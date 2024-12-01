İran Dışişleri Bakanı'ndan Suriye'ye Destek Mesajı - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı'ndan Suriye'ye Destek Mesajı

İran Dışişleri Bakanı\'ndan Suriye\'ye Destek Mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye ordusunu ve hükümetini destekleyeceklerini belirterek diplomasi ve sahadaki güçlerin uyumuna dikkat çekti.

01.12.2024 14:47  Güncelleme: 14:49
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İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Suriye ordusuna ve hükümetine olan kararlı desteğimiz devam ediyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında başkent Tahran'da düzenlenen programda, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, diplomasinin, hedeflere ulaşmanın daha az maliyetli ve etkili bir yolu olduğunu belirterek, "Unutulmamalıdır ki, diplomasi yalnızca bir ülkenin iç dinamiklerine ve gücüne dayanarak ilerleyebilir. Diplomasi ve saha birbiriyle uyum içinde hareket eder fakat saha desteği olmadan diplomasi etkisiz kalır. Diplomatlar, sahadaki güçlerin desteğiyle hareket eder" ifadelerini kullandı.

Arakçi bugün Şam'a giderek İran'ın mesajını Suriye hükümetine ileteceğini aktararak, "Suriye ordusuna ve hükümetine olan kararlı desteğimiz devam ediyor. Suriye ordusu, geçmişte olduğu gibi bir kez daha zafer kazanacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran Dışişleri Bakanı'ndan Suriye'ye Destek Mesajı - Son Dakika

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