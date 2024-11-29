İran Dışişleri Bakanlığı: Suriye\'deki Eylemler Terör ve İstikrarsızlık Planı

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İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Suriye'deki son durumu değerlendirdi. Bekayi açıklamasında, eylemlerin İsrail ve ABD'nin Batı Asya bölgesini istikrarsızlaştırma planının bir parçası ve Astana anlaşmalarının bir ihlali olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, terörün her türlü biçimini kınadıklarını ifade ederek, "Suriye'deki terörist grupların son iki gündeki hareketleri, terörist İsrail rejimi ve ABD'nin Batı Asya bölgesini istikrarsızlaştırma planının bir parçası" ifadelerini kullandı.

Astana sürecinin garantörleri ( Türkiye, Moskova ve Tahran) arasındaki anlaşmalar uyarınca, Halep ve İdlib'in kuzey ve kuzeybatısındaki ilçelerin 'çatışmasızlık bölgesi' olarak kabul edildiğini belirten Bekayi, "Terörist grupların bu bölgelere saldırması Astana sürecindeki anlaşmaların kaba bir ihlali" dedi. Bekayi ayrıca, uluslararası toplumun terörizm olgusunu önleme ve mücadele etme konusunda Suriye'deki 'terörist hareketlerle' mücadelede herhangi bir gecikmenin, geçmiş yıllarda terörizmle mücadelede elde edilen tüm kazanımları tehlikeye atacağı, bölgeyi yeni bir güvensizlik ve istikrarsızlık dalgasına sürükleyeceği konusunda uyardı.