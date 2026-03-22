İran: Düşman tamamen teslim olana kadar savaşı sürdüreceğiz

İRAN Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, "Düşman tamamen teslim olana kadar savaşı sürdüreceğiz" dedi.

İran basını, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik'in açıklamasını paylaştı. Nik, denizcilik alanında düşmanın fiilen sahayı terk ettiğini öne sürerek, "Bugün Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde düşman gemilerine dair hiçbir iz bulunmamaktadır. Bu durum, onların bu alanda tamamen çöktüğünün bir göstergesidir. Halkın talepleri, komuta kademesinin vurguları ve şehit ailelerinin beklentileri doğrultusunda, Silahlı Kuvvetler ve Savunma Bakanlığı, düşman tamamen durdurulup teslim olana kadar savaşı kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.