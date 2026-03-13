İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu - Son Dakika
İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu

Haberin Videosunu İzleyin
İran, Erbil\'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
13.03.2026 00:14
Haber Videosu

İran, Irak'ın Erbil şehrindeki peşmerge ve Fransa'nın ortak kullandığı askeri üsse kamikaze İHA'larla saldırı düzenledi. Saldırıda 6 Fransız askeri yaralanırken, üste yangın çıktığı görüldü.

İran'a ait kamikaze İHA'lar, Irak'ın Erbil bölgesindeki Peşmerge-Fransız ortak askeri üssünü vurdu.

ERBİL'DE ASKERİ ÜSSE İHA SALDIRISI

İran, Irak'ın Erbil kentinde Peşmerge ve Fransız askerlerinin konuşlu olduğu askeri üsse kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırı sırasında üs içerisinde birden fazla patlama meydana geldiğini ve tesisin bazı noktalarında büyük çaplı yangın çıktığını bildirdi.

6 ASKER YARALANDI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 Fransız askerinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi. Bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, saldırının ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Güvenlik, Politika, Erbil, Dünya, Irak, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 28510 28510:
    Amerika'dan dahada mı dev Fransa. boş. 5 1 Yanıtla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
