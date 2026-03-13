İran'a ait kamikaze İHA'lar, Irak'ın Erbil bölgesindeki Peşmerge-Fransız ortak askeri üssünü vurdu.
İran, Irak'ın Erbil kentinde Peşmerge ve Fransız askerlerinin konuşlu olduğu askeri üsse kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırı sırasında üs içerisinde birden fazla patlama meydana geldiğini ve tesisin bazı noktalarında büyük çaplı yangın çıktığını bildirdi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 Fransız askerinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi. Bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, saldırının ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Son Dakika › Dünya › İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)