İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı

İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı
11.03.2026 20:27
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı
İran'ın füze saldırıları sürerken İsrail'de sığınaklar yetersiz kalmaya başladı. Tel Aviv'de çok sayıda kişinin sığınaklarda yer bulamayınca metro istasyonlarına sığındığı ve günlerini burada geçirmeye başladığı görüldü.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan Orta Doğu'daki savaşta 12. güne girdi; İsrailliler ise günlerini sığınaklarda geçirmeye başladı. İran'ın misillemeleri İsrail genelinde büyük endişe yaratırken, ağır füzelere karşı sığınakların yetersiz kaldığı yönündeki haberler üzerine hükümete yönelik kamuoyu tepkisi daha da arttı.

METRO İSTASYONLARINI KUŞATTILAR

Başkent Tel Aviv'den gelen görüntülerde ise kendilerine sığınaklarda yer bulamayan İsraillilerin metro istasyonlarını kullanmaya başladığı görüldü. Kentte bulunan hemen hemen her istasyona sünger ve şişme yataklar atan İsraillilerin, gece-gündüz burada kaldıkları öğrenildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

