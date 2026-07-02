İran: Güvenlik İçin ABD Çekilmeli - Son Dakika
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İran: Güvenlik İçin ABD Çekilmeli

İran: Güvenlik İçin ABD Çekilmeli
02.07.2026 09:49
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, bölge güvenliği için ABD'nin çekilmesi gerektiğini vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "Bölge güvenliği, ABD'nin çekilmesi ve ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesiyle sağlanabilir" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlediği askeri toplantıya tepki gösterdi. Bahreyn'de düzenlenen askeri toplantının Basra Körfezi için hukuki ve güvenlik düzeni oluşturamayacağını belirten Garibabadi, "Bölgenin güvenliği, dış müdahalelerin sona ermesi, ABD'nin bölgeden çekilmesi, ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve yeni jeopolitik gerçekliklerin kabul edilmesiyle sağlanabilir, Amerika'nın askeri şemsiyesi altında değil" ifadelerini kullandı.

Garibabadi paylaşımında, Hürmüz Boğazı'nın CENTCOM'un değil, Tahran yönetiminin belirlediği çerçevede tanımlanabileceğini de aktardı.

Kaynak: DHA

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