İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı

27.03.2026 13:00
İran Savaşı 28'inci gününde devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın barış açıklamalarının ardından İran Devrim Muhafızları’nın Körfez’deki sivillere yönelik “hedef olursunuz” uyarıları yaptı. Bu uyarılar sonrası Kuveyt ve Riyad İHA'lar ve füzelerle hedef alındı.

İran ile ABD-İsrail arasında süren savaş 28’inci gününde devam ederken, bölgedeki gerilim yeni saldırılar ve karşılıklı açıklamalarla tırmanıyor.

İRAN KUVEYT VE RİYAD’I HEDEF ALDI

İran, daha önce yaptığı “hedef olursunuz” uyarısının ardından Kuveyt’teki Mubarek el-Kebir Limanı’nı insansız hava araçlarıyla vurdu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise Riyad bölgesine 6 füze fırlatıldığını açıkladı.

İRAN’DAN KÖRFEZ ÜLKELERİNDEKİ SİVİLLERE ÇAĞRI

İran Devrim Muhafızları, Körfez ülkelerinde yaşayan sivillere ABD güçlerinin bulunduğu bölgeleri terk etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Açıklamada, “ABD güçlerini nerede bulursak bulalım, onlara saldırmak görevimiz. Zarar görmemek için bu bölgeleri derhal terk etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz” denildi.

ARAKÇİ: ABD ASKERLERİ OTELLERE SIĞINDI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin Körfez ülkelerindeki üsleri terk ederek otel ve ofislere geçtiğini öne sürdü. Arakçi, bu durumun sivilleri tehlikeye attığını belirterek, “ABD askerleri bu ülkelerin vatandaşlarını adeta insan kalkanı olarak kullanıyor” ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN YANIT

İran’ın, komşu ülkeleri ABD’nin kendi topraklarını kullanmasına izin vermekle suçlamasına karşılık, Körfez ülkeleri bu iddiaları reddetti. Bölge ülkeleri, daha önce de hava sahalarının ve topraklarının İran’a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı Kimliği şoke etti İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti
Fırtına Deresi’nde endişelendiren görüntü Gerçek ortaya çıktı Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
Kalkışta korku anları Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor

12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 13:04:34.
