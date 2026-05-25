İran Heyeti Katar\'a Gitti

İran basını, Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın beraberindeki heyetle Katar'a gittiğini duyurdu. Kalibaf'ın heyetinde Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de bulunduğu kaydedildi. Kalibaf başkanlığındaki heyetin, ABD ile süren müzakerelerle ilgili konuları görüşmek üzere Katarlı üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.