İran Heyeti Katar\'dan Döndü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail ile savaşı sona erdirmek üzere yürütülen diplomatik çabalar kapsamında dün Katar'a giden müzakere heyetinin İran'a döndüğünü belirtti.

Katar'a giden heyette İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati bulunuyordu.