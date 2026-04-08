İran, Hürmüz Boğazı'nı Kapatma Kararı Aldı
İran, Hürmüz Boğazı'nı Kapatma Kararı Aldı

08.04.2026 21:24
İran, Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerini durdurdu.

Boğazdan tanker geçişine izin verilmesi, İran ve ABD arasındaki ateşkesin en önemli şartlarından biriydi.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Fars haber ajansı, bu sabah iki petrol tankerin geçtiği boğazın kapatıldığını duyurdu.

Devlete ait IRNA ajansı da gemi geçişlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Her iki ajans da engelleme nedeninin İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları olduğunu belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan'ın iki haftalık ateşkesin bir parçası olmadığını söyledi. Bu açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşüyle örtüşse de Pakistanlı arabulucuların açıklamalarıyla çekişiyor.

Lübnan Sağlık Bakanı saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 89 kişinin öldüğünü, 722 kişinin de yaralandığını açıkladı.

8 Nisan akşamı Suudi Arabistan ziyareti sırasında bir açıklama yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ateşkesin kalıcı olması ve Lübnan'ı da içermesi gerektiğini söyledi.

İngiltere'yle birlikte Fransa, İtalya, Almanya, Kanada, Danimarka, Hollanda, İspanya, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi liderleri ortak bir bildiri yayınlayarak İran'da "hızlı ve kalıcı bir barış" sağlanması ve "Lübnan dahil" "tüm tarafların" iki haftalık ateşkesi uygulaması çağrısında bulundu.

'Hedef alınacak ve imha edilecek'

Gemi acentesi SSY de boğazdan geçişlerin durdurulduğunu doğruladı.

BBC'ye açıklama yapan firma Körfez'deki gemilerin şu mesajı aldığını teyit etti:

"Dikkat tüm gemiler. Dikkat tüm gemiler. Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki tüm gemiler. Burası Devrim Muhafızları Deniz Üssü. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş kapalıdır ve boğazdan geçmeden önce Devrim Muhafızları'ndan izin almanız gerekmektedir. Denize girmeye çalışan herhangi bir gemi hedef alınacak ve imha edilecektir."

İsrail ordusunun Lübnan'a bu yılki düzenlemesinin ardından Devrim Muhafızları "Lübnan'a saldırılar derhal durdurulmazsa, pişmanlık uyandıracak bir karşılık vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, "Lübnan'ın tüm dostlarına ellerindeki tüm araçlarla İsrail'in ülkesindeki saldırılarını durdurmaya çalışmaları" çağrısını yaptı.

Kaynak: BBC

