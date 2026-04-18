İran Hürmüz Boğazı'nı Yeniden Kapatma Kararı Aldı - Son Dakika
İran Hürmüz Boğazı'nı Yeniden Kapatma Kararı Aldı

İran Hürmüz Boğazı\'nı Yeniden Kapatma Kararı Aldı
18.04.2026 11:59
İran Devrim Muhafızları, ABD'nin deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapandığını duyurdu.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin deniz ablukasını sürdürmesi gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Washington yönetiminin deniz ablukası altındaki eylemlerine tepki gösterilerek Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, daha önce yürütülen müzakereler kapsamında iyi niyet göstergesi olarak sınırlı sayıda ticari gemi ve petrol tankerinin bölgeden kontrollü geçişine onay verildiği hatırlatıldı.

ABD'nin sağlanan uzlaşmalara sadık kalmadığı ve abluka adı altında deniz korsanlığına devam ettiği savunulan açıklamada, Washington yönetiminin mükerrer ihlallerini sürdürdüğü öne sürüldü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hürmüz Boğazı'ndaki statünün eski haline getirildiği ve bu stratejik bölgenin yeniden İran silahlı kuvvetlerinin sıkı denetimi altına alındığı kaydedildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, Washington yönetiminin, İran çıkışlı ve İran varışlı tüm gemilerin tam serbest dolaşımına yönelik engellemelerini sonlandırmadığı sürece, Hürmüz Boğazı'ndaki sıkı kontrolün ve mevcut kapalı durumun devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Hürmüz Boğazı, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Hürmüz Boğazı'nı Yeniden Kapatma Kararı Aldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İran Hürmüz Boğazı'nı Yeniden Kapatma Kararı Aldı - Son Dakika
