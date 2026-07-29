İran: Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerini hedef aldık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran: Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerini hedef aldık

İran: Hürmüz Boğazı\'nda 3 petrol tankerini hedef aldık
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını bildirdi.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını bildirdi.

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamayı yayımladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 3 petrol tankerinin 'uyarılara rağmen tehlikeli ve yasa dışı olduğu belirtilen rotada ilerlemeye devam ettiği' aktarıldı. Tankerlerin hedef alındığı ve durdurulmaya zorlandığı kaydedilen açıklamada, ABD ordusunun bölgedeki 'müdahalelerinin ve gemilere yönelik yasa dışı talimatlarının' karşılıksız kalmayacağı uyarısı yapıldı.

Kaynak: DHA

Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran: Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerini hedef aldık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aday sürücünün yaptıkları pes dedirtti Ehliyeti iptal edildi Aday sürücünün yaptıkları pes dedirtti! Ehliyeti iptal edildi
Cihan Kamer Milano’ya gitti Fenerbahçe’den Leao çıkarması Cihan Kamer Milano'ya gitti! Fenerbahçe'den Leao çıkarması
Muslera’dan yürek burkan sözler: Acı çekiyorum, böyle bir şey beklemiyordum Muslera'dan yürek burkan sözler: Acı çekiyorum, böyle bir şey beklemiyordum
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Aslı Bekiroğlu’nun sağlık kabusu bitmiyor Aslı Bekiroğlu'nun sağlık kabusu bitmiyor
Bir zamanlar herkes onun peşindeydi Şimdiyse görenler tanıyamıyor Bir zamanlar herkes onun peşindeydi! Şimdiyse görenler tanıyamıyor

07:58
Uzun süredir ortalarda yoktu Necati Şaşmaz’ın son hali görüntülendi
Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi
07:25
Üsküdar Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
07:16
Bilim insanlarından şaşırtan hamle OnlyFans’ta hesap açtılar
Bilim insanlarından şaşırtan hamle! OnlyFans'ta hesap açtılar
07:06
9 gün küvette mahsur kaldı Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi
9 gün küvette mahsur kaldı! Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi
06:52
Türkiye’de yeni uygulama başladı Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek
06:38
5 gecelik sessizlik bitti İran füzeleri ateşledi, ABD’den misilleme gecikmedi
5 gecelik sessizlik bitti! İran füzeleri ateşledi, ABD'den misilleme gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 08:28:01. #7.13#
SON DAKİKA: İran: Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerini hedef aldık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.