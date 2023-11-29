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İran, Hürmüz Boğazında insansız hava aracının ABD savaş gemilerini taciz ettiği görüntüleri yayınladı - Son Dakika

İran, Hürmüz Boğazında insansız hava aracının ABD savaş gemilerini taciz ettiği görüntüleri yayınladı

Orta Doğu'da ABD askeri varlığının artması üzerine İran, Amerikan savaş gemilerinin etrafında dolaşan insansız hava araçlarının görüntülerini yayınladı. İran destekli isyancıların ABD savaş gemilerine balistik füzeler fırlatması ve silahlı hava korsanlarının İsrail tankerlerini ele geçirme girişimleri nedeniyle Basra Körfezi'nde gerginlikler tırmanıyor

29.11.2023 - 14:50,  Güncelleme: 14:55
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İRAN, Orta Doğu'da artan ABD askeri varlığına karşı bir güç gösterisi olarak insansız hava araçlarının Amerikan savaş gemilerinin çevresinde dolaştığının tüyler ürpertici görüntülerini yayınladı.

İran destekli isyancıların ABD savaş gemilerine balistik füzeler fırlatması ve silahlı hava korsanlarının hafta sonu İsrail tankerlerini ele geçirme girişimleri nedeniyle Basra Körfezi'nde gerginlikler şu anda tüm hızıyla sürüyor.

Drone'lardan alınan görüntüler, Hürmüz Boğazı'nın tehlikeli sularından geçip Basra Körfezi'ne girerken ABD savaş gemilerine saldırdıklarını gösteriyor.

İran Devrim Muhafızları Donanması Komutanı, hava saldırısını amiral gemisi uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'a "doğrudan uyarı" olarak ilan etti.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, Eylül 2020'den bu yana Basra Körfezi'nde faaliyet gösteren ilk uçak gemisi olma özelliğini taşıyor.

İran insansız hava araçları, ABD güdümlü füze kruvazörleri ve destroyerlerinin yanı sıra bir Fransız Donanması destroyerini ve Fransız savaş uçaklarından gelen hava desteğini de içeren Dwight D. Eisenhower Taşıyıcı Saldırı Grubu'na tehlikeli derecede yakın uçtu.

İran'ın devlet medya kanalı Tasnim, İran dronlarının "insansız ve insanlı istihbarat sistemleri" kullanarak Amerikan filosunu "gözlemlediğini" söyledi.

Ancak ABD Donanması, geminin devriyesini başarıyla tamamladığını bildirdi.

Komutan Tuğamiral Marc Miguez, "Bu önemli boğazdan geçişimiz ve bölgedeki varlığımızın devam etmesi, bölgesel güvenlik ve istikrarın anahtarı olan seyrüsefer özgürlüğünün korunmasında kritik bir rol oynuyor" dedi.

Hürmüz Boğazı dünyanın en büyük nakliye yollarından biridir ve küresel ticaretin hareketinde önemli bir dönüm noktasıdır.

İran, Hürmüz Boğazında insansız hava aracının ABD savaş gemilerini taciz ettiği görüntüleri yayınladı
İran, Hürmüz Boğazında insansız hava aracının ABD savaş gemilerini taciz ettiği görüntüleri yayınladı
İran, Hürmüz Boğazında insansız hava aracının ABD savaş gemilerini taciz ettiği görüntüleri yayınladı
İran, Hürmüz Boğazında insansız hava aracının ABD savaş gemilerini taciz ettiği görüntüleri yayınladı
İran, Hürmüz Boğazında insansız hava aracının ABD savaş gemilerini taciz ettiği görüntüleri yayınladı
İran, Hürmüz Boğazında insansız hava aracının ABD savaş gemilerini taciz ettiği görüntüleri yayınladı
İran, Hürmüz Boğazında insansız hava aracının ABD savaş gemilerini taciz ettiği görüntüleri yayınladı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, Hürmüz Boğazında insansız hava aracının ABD savaş gemilerini taciz ettiği görüntüleri yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran, Hürmüz Boğazında insansız hava aracının ABD savaş gemilerini taciz ettiği görüntüleri yayınladı - Son Dakika
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