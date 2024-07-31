İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsmail Haniye için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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Dünya

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsmail Haniye için başsağlığı mesajı yayımladı

İran\'ın dini lideri Ali Hamaney, İsmail Haniye için başsağlığı mesajı yayımladı

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin suikast sonucu ölümü üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Hamaney, Siyonist rejimin Haniye'yi evinde şehit ettiğini ve kendisi için ağır bir ceza hazırladığını belirtti.

31.07.2024 11:52
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İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için başsağlığı mesajı yayımladı. Hamaney, "Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit etti ve bize işkence etti, ancak kendisi için de ağır bir ceza için zemin hazırladı" dedi.

İran'ın dini lideri Hamaney, yaptığı açıklamada, "Sevgili İran halkı. Filistinli mücahitlerin cesur ve önde gelen lideri Sayın İsmail Haniye dün gece şafak vakti Allah'ın meclisine katıldı ve büyük direniş cephesi yasa boğuldu. Cani ve terörist Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit etti ve bize işkence etti, ancak kendisi için de ağır bir ceza için zemin hazırladı. Şehit Haniye yıllarca onurlu mücadele alanında kıymetli canını hiçe sayarak şehadete hazırdı ve bu yolda çocuklarını ve ailesini sundu. Şehit Haniye Allah yolunda şehit olmaktan ve Allah'ın kullarını kurtarmaktan korkmadı ancak İslam Cumhuriyeti topraklarında meydana gelen bu acı ve zor olayda onun kanını aramayı kendimize görev addediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsmail Haniye için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsmail Haniye için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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